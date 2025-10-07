Газета
Главная / Общество /

Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 45

Ведомости

Количество погибших от употребления спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве еще двоих подозреваемых по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным СК, задержанные являются руководителями и бенефициарами коммерческой организации, которая осуществляла хранение изъятой из оборота спиртосодержащей продукции в Тосненском районе.

Число погибших от суррогата в Ленобласти выросло до 41

Общество

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные органы дадут правовую оценку действиям контролирующих органов, в связи с чем в их отношении возбудили дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

29 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что поставщиком суррогата оказалась местная коммерческая организация в поселке Трубников Бор. 30 сентября двоих обвиняемых по делу заключили под стражу решением суда, сообщал местный СК.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 3 октября отказал следствию в заключении под стражу Александра Зинченко – подозреваемого по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области.

Следствие ходатайствовало о мере пресечения в виде ареста, однако суд избрал Зинченко запрет определенных действий до 30 ноября. Зинченко запрещено покидать место жительства в ночное время с 22:00 до 06:00, выезжать за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, общаться с участниками уголовного дела, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться интернетом.

