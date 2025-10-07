Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 45

Следствие ходатайствовало о мере пресечения в виде ареста, однако суд избрал Зинченко запрет определенных действий до 30 ноября. Зинченко запрещено покидать место жительства в ночное время с 22:00 до 06:00, выезжать за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, общаться с участниками уголовного дела, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться интернетом.