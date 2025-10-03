Число погибших от суррогата в Ленобласти выросло до 41
От употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области скончался 41 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.
1 октября ТАСС сообщал о 38 погибших. По данным агентства, они проживали в шести разных районах области: в Сланцевском, Волосовском, Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском.
В прокуратуре Ленобласти 18 сентября сообщили, что по трем уголовным делам об отравлениях суррогатом уже задержаны 14 человек. Оперативники изъяли более 1300 л продукции.