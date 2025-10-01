Число смертей от употребления алкогольного суррогата в Ленобласти выросло до 38
Число подтвержденных смертей в Ленинградской области от употребления алкогольного суррогата с метанолом выросло до 38, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Погибшие проживали в шести разных районах области: в Сланцевском, Волосовском, Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах.
18 сентября в прокуратуре Ленобласти сообщили, что по трем уголовным делам об отравлениях суррогатом уже задержаны 14 человек. Оперативники изъяли более 1300 л продукции. До этого администрация региона говорила, что в течение сентября в Сланцевском районе региона из-за алкоголя погибли минимум 19 человек. В восьми случаях к гибели людей привел содержащийся в напитках метанол.
27 сентября Следственное управление СК РФ по региону писало, что из-за суррогата умерли еще шесть человек в Волосовском районе Ленинградской области. В тот же день суд арестовал двух жителей Сланцевского района.
29 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что поставщиком суррогата оказалась местная коммерческая организация в поселке Трубников Бор.
30 сентября двоих обвиняемых по делу заключили под стражу решением суда, сообщал местный СК.