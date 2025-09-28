В Ленобласти задержали 14 человек по делу об отравлении суррогатным алкоголем

В этот же день суд арестовал двух жителей Сланцевского района – женщину 1964 г. р. и мужчину 1946 г. р. Установлено, что фигурантка без лицензии на право закупки, поставки, хранения и перевозки алкоголя незаконно закупала такую продукцию и неоднократно перевозила и сбывала второму обвиняемому. Это привело к смерти нескольких жителей района. Второй обвиняемый продавал суррогат на территории вблизи деревни Гостицы Сланцевского района. 27 сентября сообщалось о задержании третьего подозреваемого по делу, им оказался 54-летний житель города Сланцы.