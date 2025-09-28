В Ленобласти задержали 14 человек по делу об отравлении суррогатным алкоголем
В рамках трех уголовных дел об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области задержаны 14 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, задержанные причастны к распространению суррогатного алкоголя, изъято более 1300 л продукции. 28 сентября суды рассмотрят ходатайства следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура продолжает проверки и координацию работы правоохранителей. В местах сбыта и хранения суррогатного алкоголя проводятся обыски. Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокурора области Сергея Жуковского.
В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области после употребления алкоголя погибли по меньшей мере 19 человек. В восьми случаях лабораторно подтверждено, что к гибели людей привел метанол. 27 сентября Следственное управление СК РФ по региону сообщило, что после употребления алкоголя с метиловым спиртом умерли шесть человек в Волосовском районе.
В этот же день суд арестовал двух жителей Сланцевского района – женщину 1964 г. р. и мужчину 1946 г. р. Установлено, что фигурантка без лицензии на право закупки, поставки, хранения и перевозки алкоголя незаконно закупала такую продукцию и неоднократно перевозила и сбывала второму обвиняемому. Это привело к смерти нескольких жителей района. Второй обвиняемый продавал суррогат на территории вблизи деревни Гостицы Сланцевского района. 27 сентября сообщалось о задержании третьего подозреваемого по делу, им оказался 54-летний житель города Сланцы.