Задержан третий подозреваемый по делу о продаже суррогата в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, до четырех лет лишения свободы). Первый фигурант – мужчина 1946 г. р., а вторая задержанная подозреваемая – женщина 1964 г. р. Следственный комитет сообщал, что фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.