Задержан третий подозреваемый по делу о продаже суррогата в Ленобласти
В Ленинградской области задержан третий подозреваемый в причастности к реализации суррогатного алкоголя, после употребления которого погибли около 20 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Полицейские задержали 54-летнего жителя города Сланцы. По данным Волк, в его гараже обнаружили емкости со спиртосодержащей продукцией, правоохранители изъяли их и направили на экспертизу. Полиция выясняет, куда еще сбывался суррогат.
В правительстве Ленинградской области уточняли, что всего в сентябре в Сланцевском районе после употребления алкоголя погибли как минимум 19 человек. В восьми случаях лабораторно подтвердили, что к гибели людей привел метанол.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, до четырех лет лишения свободы). Первый фигурант – мужчина 1946 г. р., а вторая задержанная подозреваемая – женщина 1964 г. р. Следственный комитет сообщал, что фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
22 сентября в Самаре были вынесены приговоры по резонансному делу об отравлении контрафактным напитком «Мистер сидр». Его производитель Анар Гусейнов получил девять лет лишения свободы, поставщик спирта Артем Айрапетян – восемь лет. Летом 2023 г. от отравления этим напитком скончались 50 человек, еще 66 получили отравления различной степени тяжести. Контрафактный сидр распространялся в нескольких регионах.