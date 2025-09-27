Суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении метанолом в Ленобласти
Суд на один месяц арестовал одного из подозреваемых по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона. По данным прокуратуры, под стражу заключен также второй фигурант.
Меру пресечения в отношении одного из фигурантов дела 27 сентября вынес Сланцевский городской суд. Подозреваемый будет заключен под стражу на 30 суток, уточнили в пресс-службе судов.
По информации прокуратуры Ленобласти, суд заключил под стражу двух жителей Сланцевского района – женщину 1964 г. р. и мужчину 1946 г. р. По версии следствия, фигурантка дела без лицензии на право закупки, поставки, хранения и перевозки алкоголя незаконно закупала такую продукцию и неоднократно перевозила и сбывала второму обвиняемому. Это привело к смерти ряда жителей района. Второй обвиняемый продавал суррогат на территории вблизи деревни Гостицы Сланцевского района.
В правительстве региона ранее уточняли, что всего в сентябре в Сланцевском районе Ленобласти после употребления алкоголя погибли как минимум 19 человек. В восьми случаях лабораторно подтвердили, что к гибели людей привел метанол. 27 сентября в СК сообщили, что после употребления алкоголя с метиловым спиртом умерли шесть человек в Волосовском районе области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, до четырех лет лишения свободы). Первый фигурант – мужчина 1946 г. р., а вторая задержанная подозреваемая – женщина 1964 г. р. 27 сентября стало известно о задержании третьего подозреваемого по делу о продаже суррогата, им оказался 54-летний житель города Сланцы.