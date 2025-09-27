Суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении метанолом в Ленобласти

В правительстве региона ранее уточняли, что всего в сентябре в Сланцевском районе Ленобласти после употребления алкоголя погибли как минимум 19 человек. В восьми случаях лабораторно подтвердили, что к гибели людей привел метанол. 27 сентября в СК сообщили, что после употребления алкоголя с метиловым спиртом умерли шесть человек в Волосовском районе области.