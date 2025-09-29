МВД выявило поставщика суррогата в Ленинградской области

18 сентября в прокуратуре Ленобласти сообщили, что по трем уголовным делам об отравлениях суррогатом уже задержаны 14 человек. Оперативники также изъяли в рамках следствия более 1300 л продукции. До этого администрация региона говорила, что в течение сентября в Сланцевском районе региона из-за алкоголя погибли минимум 19 человек. В восьми случаях к гибели людей привел содержащийся в напитках метанол.