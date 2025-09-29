МВД выявило поставщика суррогата в Ленинградской области
Поставщиком суррогатного алкоголя, из-за употребления которого в Ленинградской области массово погибли люди, оказалась местная коммерческая организация в поселке Трубников Бор, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что следователи проводят по адресу компании оперативные мероприятия. Кроме того, сейчас устанавливаются каналов поставки некачественного алкоголя и лица, причастные к преступлению.
18 сентября в прокуратуре Ленобласти сообщили, что по трем уголовным делам об отравлениях суррогатом уже задержаны 14 человек. Оперативники также изъяли в рамках следствия более 1300 л продукции. До этого администрация региона говорила, что в течение сентября в Сланцевском районе региона из-за алкоголя погибли минимум 19 человек. В восьми случаях к гибели людей привел содержащийся в напитках метанол.
27 сентября Следственное управление СК РФ по региону писало, что из-за суррогата умерли еще шесть человек в Волосовском районе Ленинградской области. В тот же день суд арестовал двух жителей Сланцевского района. Женщина без лицензии на право закупки, поставки, хранения и перевозки алкоголя незаконно закупала такую продукцию и сбывала ее второму обвиняемому.