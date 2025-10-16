Сумма выкупа вымогателей у бизнеса выросла до 400 млн рублей

В 85% случаев целью вымогательств была финансовая выгода, рассказал Величко. В то же время, в 15% целью киберпреступников являлась диверсия и нанесение максимального ущерба. Чаще всего атакам подвергались производственные и инжиниринговые компании (18,9%), а также организации из сферы оптовой (17%) и розничной торговли (15,1%).