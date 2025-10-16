Сумма выкупа вымогателей у бизнеса выросла до 400 млн рублей
Максимальная сумма первоначального выкупа, которую заявляют злоумышленники, вымогающие средства у российских компаний, в 2025 г. выросла на 67% по сравнению с прошлым годом до 400 млн руб. Об этом сообщил руководитель лаборатории цифровой криминалистики компании F6 Антон Величко.
На данный момент эксперты F6 зафиксировали более 450 атак вымогателей на российские компании в 2025 г. Суммы выкупа за расшифровку данных варьировались от 4 млн до 40 млн руб.
В 85% случаев целью вымогательств была финансовая выгода, рассказал Величко. В то же время, в 15% целью киберпреступников являлась диверсия и нанесение максимального ущерба. Чаще всего атакам подвергались производственные и инжиниринговые компании (18,9%), а также организации из сферы оптовой (17%) и розничной торговли (15,1%).
6 августа «Ведомости» писали, что две из трех российских компаний (67%) можно взломать менее чем за сутки и более чем в 60% случаев реализовать событие, которое могло бы остановить работу бизнеса, выяснили специалисты компании «Кибериспытание».