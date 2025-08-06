Российский бизнес не прошел краш-тест на кибербезопасность

Две из трех российских компаний (67%) можно взломать менее чем за сутки и более чем в 60% случаев реализовать событие, которое могло бы остановить работу бизнеса, выяснили специалисты компании «Кибериспытание» (входит в фонд «Сайберус», созданный сооснователем компании Positive Technologies) в результате проверки 74 организаций. Самый быстрый взлом занял всего 34 минуты с момента публикации задания. Всего для участия в кибериспытаниях было подано более 1000 заявок, быстрее всех прошли отбор 105 участников из девяти отраслей, включая IT (57%), торговлю (10%), научную деятельность и консалтинг (9%), обрабатывающие производства (8%), финансы и страхование (6%). В «Кибериспытании» не назвали конкретных участников, но уточнили, что многие из них входят в цепочки поставок крупных предприятий по всей экономике.