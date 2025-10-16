Экс-совладельца Промсвязьбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве

Братья Ананьевы были заочно арестованы в России решением Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. Банк подал против экс-владельцев несколько исков, крупнейший их которых – более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.