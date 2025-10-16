Газета
Общество

Экс-совладельца Промсвязьбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве

Ведомости

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева по делу о мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Срок ареста Ананьева будет исчисляться с момента его передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания в России.

Финансы

Ананьев уже является фигурантом нескольких уголовных дел. В 2020 г. Следственный комитет (СК) РФ возбудил в его отношении дело по факту дачи и получения взяток (ч. 5 ст. 291 УК, ч. 6 ст. 290 УК).

Братья Ананьевы были заочно арестованы в России решением Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. Банк подал против экс-владельцев несколько исков, крупнейший их которых – более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.

