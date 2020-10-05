РБК: СКР возбудил дело против банкира Ананьева по делу о взятках в ПФР

По версии следствия, в 2015 г. члены высшего руководства ПФР предложили бенефициарному владельцу группы компаний «РедСис» Сергею Гордееву и его компаньонам за деньги передавать служебную информацию о будущих госзакупках и помогать компаниям группы выигрывать торги и реализовывать госконтракты. Те согласились и в период с 2016 по 2019 гг. заплатили служащим ПФР 210 млн руб. РБК отмечает, что с 2017 по 2019 гг. «РедСис» выполнила для ПФР и его Межрегионального информационного центра ПФР контракты на общую сумму в 5,33 млрд руб.