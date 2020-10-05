РБК: СКР возбудил дело против банкира Ананьева по делу о взятках в ПФР
Следственный комитет России (СКР) 30 сентября возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток (ч. 5 ст. 291 УК; ч. 6 ст. 290 УК) в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьев, сотрудников ИТ-компаний «РедСис» и «Техносерв» и нескольких чиновников Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает РБК со ссылкой на источники.
По версии следствия, в 2015 г. члены высшего руководства ПФР предложили бенефициарному владельцу группы компаний «РедСис» Сергею Гордееву и его компаньонам за деньги передавать служебную информацию о будущих госзакупках и помогать компаниям группы выигрывать торги и реализовывать госконтракты. Те согласились и в период с 2016 по 2019 гг. заплатили служащим ПФР 210 млн руб. РБК отмечает, что с 2017 по 2019 гг. «РедСис» выполнила для ПФР и его Межрегионального информационного центра ПФР контракты на общую сумму в 5,33 млрд руб.
При этом в сентябре 2016 г. «РедСис» был выкуплен группой компаний «Техносерв», бенефициаром и руководителем которой был Алексей Ананьев, до 2017 г. совместно с братом Дмитрием владевший санированным впоследствии Промсвязьбанком. «Ананьев знал, что все госконтракты Пенсионного фонда достаются Гордееву, поэтому он проявлял интерес к приобретению этих активов», — приводит РБК слова своего собеседника. Также со ссылкой на источник издание уточняет, что Ананьев «возглавил организованную группу».
Адвокат Ананьева Алексей Кирсанов заявил, что экс-банкиру пока не предъявлено обвинение по данному делу и о возбуждении дела они узнали из СМИ, сообщил ТАСС.
Алексей и Дмитрий Ананьевы заочно арестованы в России решением Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. Банк подал против экс-владельцев несколько исков, крупнейший их которых — более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров. «Ведомости» направили запрос в СКР.