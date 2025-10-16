Россияне начали ездить в Японию в два раза чаще
За период с января по сентябрь 2025 г. российский турпоток в Японию увеличился в два раза в годовом исчислении. Страну посетили 129 200 российских туристов, что на 102,4% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные японской национальной туристской организации (JNTO).
В сентябре 2025 г. российский турпоток в Японию составил 21 200 человек, что на 108,1% больше, чем за аналогичный период 2024 г., когда этот показатель составлял 10 187 человек.
В сообщении говорится, что в топ-3 стран, жители которых чаще всего приезжали в Японию за указанный период, вошли Китай (7,5 млн), Южная Корея (6,8 млн) и Тайвань (5 млн).
В январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что в 2024 г. Японию посетили 99 300 российских туристов, что на 136,6% больше, чем в 2023 г. В общей сложности в прошлом году в Японию въехали почти 36,87 млн иностранных туристов, что на 47,1% больше, чем в 2023 г. В тройку лидеров по посещению вошли Южная Корея (8,81 млн), Китай (6,98 млн) и Тайвань (6,04 млн).