Россияне начали ездить в Японию в два раза чаще

В январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что в 2024 г. Японию посетили 99 300 российских туристов, что на 136,6% больше, чем в 2023 г. В общей сложности в прошлом году в Японию въехали почти 36,87 млн иностранных туристов, что на 47,1% больше, чем в 2023 г. В тройку лидеров по посещению вошли Южная Корея (8,81 млн), Китай (6,98 млн) и Тайвань (6,04 млн).