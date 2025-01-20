Турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза в 2024 году
В 2024 г. Японию посетили 99 300 российских туристов, что на 136,6% больше, чем в 2023 г. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российские туроператоры подтвердили увеличение спроса на туры в Японию в прошлом году. В компании ITM group заявили, что число бронирований в 2024 г. выросло на 55%, в компании BSI Group зафиксировали рост продаж на 75%, а в Space Travel сообщили о четырехкратном росте продаж туров по сравнении с 2023 г. По оценкам участников туристического рынка, наиболее востребованным у российских туристов периодом путешествий остается весенний сезон цветения сакуры.
В общей сложности в прошлом году в Японию въехали почти 36,87 млн иностранных туристов, что на 47,1% больше, чем в 2023 г. В тройку лидеров по посещению вошли Южная Корея (8,81 млн человек), Китай (6,98 млн) и Тайвань (6,04 млн).
Число бронирований авиабилетов из России в Японию в январе – июне 2024 г. выросло в разы в годовом выражении, писали «Ведомости» со ссылкой на данные опрошенных сервисов по организации путешествий и билетных агрегаторов. Представитель «Яндекс.Путешествий» заявил, что объем бронирования авиабилетов в Японию через сервис за полгода вырос в 12 раз к тому же периоду 2023 г. У OneTwoTrip в январе – июне 2024 г. доля авиабилетов из России в Японию увеличилась в пять раз, а число отельных бронирований – в три раза. Количество бронирований авиабилетов на этом направлении у Aviasales, МТС Travel и «Островка» выросло в 4,5 раза за отчетный период, уточнили представители сервисов.