Турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза в 2024 году

Число бронирований авиабилетов из России в Японию в январе – июне 2024 г. выросло в разы в годовом выражении, писали «Ведомости» со ссылкой на данные опрошенных сервисов по организации путешествий и билетных агрегаторов. Представитель «Яндекс.Путешествий» заявил, что объем бронирования авиабилетов в Японию через сервис за полгода вырос в 12 раз к тому же периоду 2023 г. У OneTwoTrip в январе – июне 2024 г. доля авиабилетов из России в Японию увеличилась в пять раз, а число отельных бронирований – в три раза. Количество бронирований авиабилетов на этом направлении у Aviasales, МТС Travel и «Островка» выросло в 4,5 раза за отчетный период, уточнили представители сервисов.