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Турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. Японию посетили 99 300 российских туристов, что на 136,6% больше, чем в 2023 г. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российские туроператоры подтвердили увеличение спроса на туры в Японию в прошлом году. В компании ITM group заявили, что число бронирований в 2024 г. выросло на 55%, в компании BSI Group зафиксировали рост продаж на 75%, а в Space Travel сообщили о четырехкратном росте продаж туров по сравнении с 2023 г. По оценкам участников туристического рынка, наиболее востребованным у российских туристов периодом путешествий остается весенний сезон цветения сакуры.

В общей сложности в прошлом году в Японию въехали почти 36,87 млн иностранных туристов, что на 47,1% больше, чем в 2023 г. В тройку лидеров по посещению вошли Южная Корея (8,81 млн человек), Китай (6,98 млн) и Тайвань (6,04 млн).

Число бронирований авиабилетов из России в Японию в январе – июне 2024 г. выросло в разы в годовом выражении, писали «Ведомости» со ссылкой на данные опрошенных сервисов по организации путешествий и билетных агрегаторов. Представитель «Яндекс.Путешествий» заявил, что объем бронирования авиабилетов в Японию через сервис за полгода вырос в 12 раз к тому же периоду 2023 г. У OneTwoTrip в январе – июне 2024 г. доля авиабилетов из России в Японию увеличилась в пять раз, а число отельных бронирований – в три раза. Количество бронирований авиабилетов на этом направлении у Aviasales, МТС Travel и «Островка» выросло в 4,5 раза за отчетный период, уточнили представители сервисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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