С 2026 года в сделках с недвижимостью можно будет использовать биометрию
С 1 июля 2026 г. в России станет возможным применять биометрические данные (отпечатки пальцев, изображение лица и радужной оболочки глаза) для оформления дистанционных сделок с недвижимостью. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил «РИА Новости».
Он пояснил, что с указанной даты вступит в силу новая норма, позволяющая подтверждать личность с помощью биометрических признаков без личного присутствия при совершении купли-продажи, ипотеки или аренды. Для работы системы потребуется соответствующая идентификация, которая будет интегрирована в электронные платформы и станет дополнением к уже существующей усиленной квалифицированной электронной подписи.
Парламентарий уточнил, что сейчас для удаленного проведения сделки необходимо личное посещение МФЦ для подтверждения согласия. Участниками новой системы станут продавцы, покупатели, риелторы, нотариусы и государственные органы.
По словам Аксененко, нововведение значительно упростит и ускорит оформление, особенно при удаленной работе или географической удаленности сторон. Использование биометрии повысит безопасность, снизит риски мошенничества и подделки документов, поскольку биометрические данные уникальны и неизменны в течение жизни.
3 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что в России завершается разработка сервиса посадки на самолет по биометрии «Мигом». Его тестирование планируется провести на ограниченной группе пользователей в аэропорту «Пулково» в 2026 г.