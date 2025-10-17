Газета
СМИ: срочник открыл огонь по сослуживцам в военной части в Подмосковье

Ведомости

Солдат-срочник начал стрельбу по сослуживцам в военной части в Московской области. Предварительно, два человека погибли, еще один солдат тяжело ранен и доставлен в больницу, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, инцидент случился в военной части в Наро-Фоминском районе. Согласно предварительной информации, при стрельбе пострадали пятеро.

В октябре 2019 г. в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинова задержали. Ему предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Дело рядового рассматривал суд присяжных. В 2021 г. Второй Восточный окружной военный суд приговорил его к 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Гособвинитель просил назначить ему 25 лет строгого режима.

