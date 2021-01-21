Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова приговорили к 24,5 года колонии
Второй Восточный окружной военный суд приговорил рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье в 2019 г., сообщил ТАСС. Ранее гособвинитель просил назначить ему 25 лет строгого режима.
«Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказал судья.
Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный 25 октября прошлого года. В результате инцидента погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Его дело рассматривал суд присяжных.
Ранее Шамсутдинов попросил прощения у родителей расстрелянных им и у других пострадавших. Он также проходит потерпевшим по делу о дедовщине. В марте суд приговорил к двум годам условно рядового Руслана Мухатова, которого обвинили в том, что он пнул Шамсутдинова, когда тот хотел закурить, а также издевался над солдатами с помощью физических упражнений.