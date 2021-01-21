Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова приговорили к 24,5 года колонии

Ранее Шамсутдинов попросил прощения у родителей расстрелянных им и у других пострадавших. Он также проходит потерпевшим по делу о дедовщине. В марте суд приговорил к двум годам условно рядового Руслана Мухатова, которого обвинили в том, что он пнул Шамсутдинова, когда тот хотел закурить, а также издевался над солдатами с помощью физических упражнений.