Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили 25 лет строгого режима
Гособвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье в 2019 г., пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Сторона обвинения попросила зачесть в срок отбывания наказания время подсудимого под стражей, а также поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 млн руб. Сам Шамсутдинов не признал гражданские иски, отказался от участия в прениях и последнего слова. Его адвокат попросил суд учесть, что Шамсутдинов признал вину, раскаялся и ранее не совершал преступлений. Оглашение приговора назначено на 21 января.
Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный 25 октября прошлого года. В результате инцидента погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Его дело рассматривает суд присяжных.
Ранее Шамсутдинов попросил прощения у родителей расстрелянных им и у других пострадавших. Он также проходит потерпевшим по делу о дедовщине. В марте суд приговорил к двум годам условно рядового Руслана Мухатова, которого обвинили в том, что он пнул Шамсутдинова, когда тот хотел закурить, а также издевался над солдатами с помощью физических упражнений.