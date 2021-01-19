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Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили 25 лет строгого режима

Ведомости

Гособвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье в 2019 г., пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Сторона обвинения попросила зачесть в срок отбывания наказания время подсудимого под стражей, а также поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 млн руб. Сам Шамсутдинов не признал гражданские иски, отказался от участия в прениях и последнего слова. Его адвокат попросил суд учесть, что Шамсутдинов признал вину, раскаялся и ранее не совершал преступлений. Оглашение приговора назначено на 21 января.

Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный 25 октября прошлого года. В результате инцидента погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Его дело рассматривает суд присяжных.

Ранее Шамсутдинов попросил прощения у родителей расстрелянных им и у других пострадавших. Он также проходит потерпевшим по делу о дедовщине. В марте суд приговорил к двум годам условно рядового Руслана Мухатова, которого обвинили в том, что он пнул Шамсутдинова, когда тот хотел закурить, а также издевался над солдатами с помощью физических упражнений.

Ранее по теме: Присяжные признали устроившего стрельбу солдата Шамсутдинова виновным
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных