Присяжные признали устроившего стрельбу солдата Шамсутдинова виновным
Суд присяжных признал виновным в убийстве солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье в 2019 г., передаёт ТАСС из зала 2-го Восточного окружного военного суда. При этом, по мнению присяжных, военнослужащий заслуживает снисхождения.
Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев. Это произошло в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный 25 октября прошлого года. В результате инцидента погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Его дело рассматривает суд присяжных.
В октябре семь потерпевших заявили к Шамсутдинову иски на сумму 36,73 млн руб.
Потерпевших по делу десять: восемь погибших и двое раненых. Иски заявили семь человек: пятеро заявили по 3 млн руб., жена (старшего лейтенанта) Пьянкова заявила 5 млн руб., и жена (капитана) Евсеева заявила 16,73 млн.
Согласно показаниям Шамсутдинова, Пьянков издевался над ним, не давал спать, заставляя всю ночь учить устав, и пытался окунуть его головой в унитаз. На вопрос жены Пьянкова, зачем он убил ее мужа, обвиняемый сказал, что не может ответить.
Ранее Шамсутдинов попросил прощения у родителей расстрелянных им Артема Никишина, Анатолия Куропова, Евгения Графова и у других пострадавших. Шамсутдинов рассказал, что убил Никишина и Куропова из-за издевательств. Матери раненного Евгения Графова Шамсутдинов сказал, что не знает, как ее сын оказался на линии огня, конфликтов с ним у обвиняемого не было, сообщало издание Чита.ру.
Сам Шамсутдинов также проходит потерпевшим по делу о дедовщине. В марте суд приговорил к двум годам условно рядового Руслана Мухатова, которого обвинили в том, что он пнул Шамсутдинова, когда тот хотел закурить, а также издевался над солдатами с помощью физических упражнений.