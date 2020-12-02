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Срочник Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой убитого им лейтенанта

Ведомости

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкалье в 2019 г., в суде извинился перед родственниками погибших, но отказался извиняться перед вдовой убитого им старшего лейтенанта Даниила Пьянкова, сообщило издание Чита.ру. 

Согласно показаниям Шамсутдинова, Пьянков издевался над ним, не давал спать, заставляя всю ночь учить устав, и пытался окунуть его головой в унитаз. На вопрос жены Пьянкова, зачем он убил ее мужа, обвиняемый сказал, что не может ответить.

Ранее обвиняемый попросил прощения у родителей расстрелянных им Артема Никишина, Анатолия Куропова, Евгения Графова и у других пострадавших. Шамсутдинов рассказал, что убил Никишина и Куропова из-за издевательств. Матери раненного Евгения Графова Шамсутдинов сказал, что не знает, как ее сын оказался на линии огня, конфликтов с ним у обвиняемого не было, отмечает издание.

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев. Это произошло в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный 25 октября прошлого года. В результате инцидента погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Его дело рассматривает суд присяжных.

Сам Шамсутдинов также проходит потерпевшим по делу о дедовщине. В марте суд приговорил к двум годам условно рядового Руслана Мухатова. Мухатова обвинили в том, что он пнул Шамсутдинова, когда тот хотел закурить, а также издевался над солдатами с помощью физических упражнений.

Ранее по теме: Семьи пострадавших предъявили Шамсутдинову иски почти на 37 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных