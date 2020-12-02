Срочник Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой убитого им лейтенанта

Ранее обвиняемый попросил прощения у родителей расстрелянных им Артема Никишина, Анатолия Куропова, Евгения Графова и у других пострадавших. Шамсутдинов рассказал, что убил Никишина и Куропова из-за издевательств. Матери раненного Евгения Графова Шамсутдинов сказал, что не знает, как ее сын оказался на линии огня, конфликтов с ним у обвиняемого не было, отмечает издание.