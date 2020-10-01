Семьи пострадавших предъявили Шамсутдинову иски почти на 37 млн рублей
Семь потерпевших заявили иски на сумму 36,73 млн руб. к солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который обвиняется в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.
«Потерпевших по делу 10 человек: восемь погибших и двое раненых. Иски заявили семь человек: пятеро заявили по 3 млн руб., жена (старшего лейтенанта) Пьянкова заявила 5 млн руб., и жена (капитана) Евсеева заявила 16,73 млн», — цитирует «РИА Новости» адвоката.
По его словам, в суммы этих исков потерпевшие включили компенсацию морального ущерба.
Ранее Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Инцидент произошел в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный 25 октября прошлого года. В результате расстрела погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. В отношении Шамсутдинова расследуется дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК.