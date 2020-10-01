Семьи пострадавших предъявили Шамсутдинову иски почти на 37 млн рублей

Ранее Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Инцидент произошел в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный 25 октября прошлого года. В результате расстрела погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. В отношении Шамсутдинова расследуется дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК.