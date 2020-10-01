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Семьи пострадавших предъявили Шамсутдинову иски почти на 37 млн рублей

Ведомости

Семь потерпевших заявили иски на сумму 36,73 млн руб. к солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который обвиняется в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

«Потерпевших по делу 10 человек: восемь погибших и двое раненых. Иски заявили семь человек: пятеро заявили по 3 млн руб., жена (старшего лейтенанта) Пьянкова заявила 5 млн руб., и жена (капитана) Евсеева заявила 16,73 млн», — цитирует «РИА Новости» адвоката.

По его словам, в суммы этих исков потерпевшие включили компенсацию морального ущерба.

Ранее Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Инцидент произошел в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный 25 октября прошлого года. В результате расстрела погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. В отношении Шамсутдинова расследуется дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК.

Ранее по теме: Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных