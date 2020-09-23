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Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщает Следственный комитет.

«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», – говорится в сообщении.

Шамсутдинову провели комплексную психолого-психиатрическую стационарную экспертизу, согласно заключению которой он не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики. Как отмечает СКР, предварительное следствие по уголовному делу завершено. Дело передано во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Инцидент произошел в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный. Войсковая часть № 54160 подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны России, отвечающему за безопасность арсеналов ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных