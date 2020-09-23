Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Инцидент произошел в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный. Войсковая часть № 54160 подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны России, отвечающему за безопасность арсеналов ядерного оружия.