Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщает Следственный комитет.
«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», – говорится в сообщении.
Шамсутдинову провели комплексную психолого-психиатрическую стационарную экспертизу, согласно заключению которой он не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики. Как отмечает СКР, предварительное следствие по уголовному делу завершено. Дело передано во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Инцидент произошел в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный. Войсковая часть № 54160 подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны России, отвечающему за безопасность арсеналов ядерного оружия.