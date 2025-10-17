Газета
Общество

МВД предупредило о новой схеме мошенников с «ошибочными переводами» на карты

Ведомости

Мошенники начали использовать схему с мнимыми «ошибочными переводами» на банковские карты, чтобы вовлечь граждан в цепочку обналичивания средств или запугать их под предлогом финансирования террористических организаций. Об этом сообщили в МВД России.

«Иногда мошенники рассылают поддельные уведомления о переводах. Проверяйте баланс только через официальный мобильный банк или сайт», – предупредили в ведомстве.

В случае поступления сообщения о якобы ошибочном переводе гражданам рекомендуют обратиться в банк, где специалисты проверят источник поступления и зафиксируют данные обратившегося.

В полиции подчеркнули, что нельзя использовать полученную по ошибке сумму или переводить деньги обратно по реквизитам, предоставленным неизвестными, – это может быть частью мошеннической схемы.

Правоохранители пояснили, что в некоторых банках есть безопасная функция «возврата ошибочного перевода» прямо в приложении. Это исключает передачу данных посторонним и защищает от подделок.

Также гражданам советуют сохранять все сообщения и контакты, связанные с подозрительным переводом: они могут потребоваться при разбирательстве.

16 октября сообщалось, что число мошеннических атак на россиян выросло на 30%. В среднем на одного человека приходится около 25 звонков от злоумышленников. При этом, по данным аналитиков, мошенники стали чаще атаковать жителей городов с населением менее 500 000 человек, хотя крупные города по-прежнему остаются их основной целью.

