МВД предупредило о новой схеме мошенников с «ошибочными переводами» на карты

16 октября сообщалось, что число мошеннических атак на россиян выросло на 30%. В среднем на одного человека приходится около 25 звонков от злоумышленников. При этом, по данным аналитиков, мошенники стали чаще атаковать жителей городов с населением менее 500 000 человек, хотя крупные города по-прежнему остаются их основной целью.