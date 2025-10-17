По факту убийства контрактника военнослужащим возбуждено уголовное дело
По факту убийства военнослужащего по контракту возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС со ссылкой на Московский военный округ.
Ночью на 17 октября в воинской части в Подмосковье военнослужащий нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника. После чего он покончил с собой.
В настоящий момент на месте стрельбы работает комиссия главного командования ВКС России.
Ранее СМИ сообщали, что солдат-срочник начал стрельбу по сослуживцам, в результате которой погибли два человека. «Известия» писали, что при стрельбе пострадали пятеро человек.