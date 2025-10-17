Газета
Общество

По факту убийства контрактника военнослужащим возбуждено уголовное дело

Ведомости

По факту убийства военнослужащего по контракту возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС со ссылкой на Московский военный округ.

Ночью на 17 октября в воинской части в Подмосковье военнослужащий нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника. После чего он покончил с собой.

В настоящий момент на месте стрельбы работает комиссия главного командования ВКС России.

Ранее СМИ сообщали, что солдат-срочник начал стрельбу по сослуживцам, в результате которой погибли два человека. «Известия» писали, что при стрельбе пострадали пятеро человек.

