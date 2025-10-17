Комитет Госдумы одобрил поправку об отсрочке без личного присутствия призывника

24 сентября депутаты Госдумы одобрили законопроект о круглогодичном призыве в первом чтении. Согласно документу, с 1 января 2026 г. призыв граждан на военную службу будет проводиться не дважды в год, как сейчас, а постоянно – с 1 января по 31 декабря. Отправка призывников к местам прохождения службы по-прежнему будет проводиться в два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании указов президента РФ.