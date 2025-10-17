Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Комитет Госдумы одобрил поправку об отсрочке без личного присутствия призывника

Ведомости

Призывная комиссия получит право принимать решение о предоставлении отсрочки, освобождении от призыва или от исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника. Такая норма содержится в поправках ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве, которые были одобрены комитетом Госдумы по обороне.

Согласно поправкам, призывная комиссия может вынести соответствующее решение в отношении гражданина без его личной явки на заседание.

Инициатива также предполагает наделение военкоматов правом выдавать выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронной форме.

24 сентября депутаты Госдумы одобрили законопроект о круглогодичном призыве в первом чтении. Согласно документу, с 1 января 2026 г. призыв граждан на военную службу будет проводиться не дважды в год, как сейчас, а постоянно – с 1 января по 31 декабря. Отправка призывников к местам прохождения службы по-прежнему будет проводиться в два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании указов президента РФ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь