Комитет Госдумы одобрил поправку об отсрочке без личного присутствия призывника
Призывная комиссия получит право принимать решение о предоставлении отсрочки, освобождении от призыва или от исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника. Такая норма содержится в поправках ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве, которые были одобрены комитетом Госдумы по обороне.
Согласно поправкам, призывная комиссия может вынести соответствующее решение в отношении гражданина без его личной явки на заседание.
Инициатива также предполагает наделение военкоматов правом выдавать выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронной форме.
24 сентября депутаты Госдумы одобрили законопроект о круглогодичном призыве в первом чтении. Согласно документу, с 1 января 2026 г. призыв граждан на военную службу будет проводиться не дважды в год, как сейчас, а постоянно – с 1 января по 31 декабря. Отправка призывников к местам прохождения службы по-прежнему будет проводиться в два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании указов президента РФ.