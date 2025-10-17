Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron за нарушение порядка деятельности иноагента
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил административные штрафы рэперу Oxxxymiron
Суд три раза привлек его к административной ответственности по ч. 2 ст.19.34 КоАП РФ (непредставление иноагентов в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством РФ). В соответствии с протоколами Федоров на представил отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 гг. За каждое нарушение ему назначен штраф в размере 40 000 руб.
9 мая 2024 г. МВД РФ объявило Oxxxymiron в розыск по статье УК. В базе не уточнялось, по какой именно.
Минюст признал Oxxxymiron иноагентом в октябре 2022 г. Ранее суд неоднократно привлекал рэпера к административной ответственности по ряду статей.