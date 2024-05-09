МВД объявило рэпера Oxxxymiron в розыск по уголовной статье
Министерство внутренних дел России объявило рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) в розыск по статье Уголовного кодекса, следует из базы данных ведомства.
О какой именно статье УК идет речь, в розыскной базе МВД не уточняется.
Минюст признал Oxxxymiron иноагентом в октябре 2022 г. Ранее суд неоднократно привлекал рэпера к административной ответственности по ряду статей.
Так, в октябре Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал исполнителя на 40 000 руб., признав его виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Он не предоставил в Минюст в срок (до 15 января 2023 г.) сведения о себе как об иноагенте.