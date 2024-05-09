МВД объявило рэпера Oxxxymiron в розыск по уголовной статье

Так, в октябре Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал исполнителя на 40 000 руб., признав его виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Он не предоставил в Минюст в срок (до 15 января 2023 г.) сведения о себе как об иноагенте.