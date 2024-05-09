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МВД объявило рэпера Oxxxymiron в розыск по уголовной статье

Ведомости

Министерство внутренних дел России объявило рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) в розыск по статье Уголовного кодекса, следует из базы данных ведомства.

О какой именно статье УК идет речь, в розыскной базе МВД не уточняется.

Минюст признал Oxxxymiron иноагентом в октябре 2022 г. Ранее суд неоднократно привлекал рэпера к административной ответственности по ряду статей. 

Так, в октябре Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал исполнителя на 40 000 руб., признав его виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Он не предоставил в Минюст в срок (до 15 января 2023 г.) сведения о себе как об иноагенте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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