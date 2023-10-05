Суд оштрафовал Oxxxymiron за нарушение закона об иноагентах
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) на 40 000 руб. за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Oxxxymiron признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Он не предоставил в Минюст в срок (до 15 января 2023 г.) сведения о себе как об иноагенте. Максимальный штраф для граждан по статье – 50 000 руб.
В августе суд оштрафовал Oxxxymiron на 40 000 руб. за отсутствие маркировки о деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Поводом для штрафа стал пост «ВКонтакте», опубликованный 31 декабря 2022 г. в 20:42. В суде пояснили, что такие действия нарушили «права и свободы людей на получение полной и достоверной информации».
Минюст признал Oxxxymiron иноагентом в октябре 2022 г. Ранее суд неоднократно привлекал рэпера к административной ответственности по ряду статей. В декабре прошлого года музыканта оштрафовали на 45 000 руб. за дискредитацию российской армии. В январе 2023 г. Oxxxymiron обязали выплатить штраф в размере 70 000 руб. за призывы к сепаратизму.
В декабре 2022 г. стало известно, что в отношении исполнителя возбудили административное дело за песню, клип на которую был опубликован в соцсетях. Эксперты заявили, что слова в песне содержат призывы, «в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ». В июне суд запретил распространение этой песни на территории России.