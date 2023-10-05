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Суд оштрафовал Oxxxymiron за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) на 40 000 руб. за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Oxxxymiron признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Он не предоставил в Минюст в срок (до 15 января 2023 г.) сведения о себе как об иноагенте. Максимальный штраф для граждан по статье – 50 000 руб.

В августе суд оштрафовал Oxxxymiron на 40 000 руб. за отсутствие маркировки о деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Поводом для штрафа стал пост «ВКонтакте», опубликованный 31 декабря 2022 г. в 20:42. В суде пояснили, что такие действия нарушили «права и свободы людей на получение полной и достоверной информации».

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Минюст признал Oxxxymiron иноагентом в октябре 2022 г. Ранее суд неоднократно привлекал рэпера к административной ответственности по ряду статей. В декабре прошлого года музыканта оштрафовали на 45 000 руб. за дискредитацию российской армии. В январе 2023 г. Oxxxymiron обязали выплатить штраф в размере 70 000 руб. за призывы к сепаратизму. 

В декабре 2022 г. стало известно, что в отношении исполнителя возбудили административное дело за песню, клип на которую был опубликован в соцсетях. Эксперты заявили, что слова в песне содержат призывы, «в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ». В июне суд запретил распространение этой песни на территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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