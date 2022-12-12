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Суд в Петербурге оштрафовал Oxxxymiron на 45 000 рублей за дискредитацию армии

Ведомости

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил рэперу Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) штраф в размере 45 000 руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Музыкант был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии). Oxxxymiron оштрафовали за видео на странице «ВКонтакте» от 25 февраля 2022 г., которое начинается со слов: «Всем привет из Питера». Далее рэпер критикует проведение спецоперации на Украине.

6 декабря стало известно, что в отношении Oxxxymiron возбудили административное дело за песню «Ойда». Эксперты заявили, что слова в песне содержат призывы, «в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ». Кроме того, специалисты указали на «публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга» музыкантом. Песня может быть запрещена на территории РФ, а доступ к ней ограничен на стриминговых платформах.

В конце октября суд признал песню рэпера «Последний звонок» экстремистской. Распространение песни в интернете несет угрозу конституционному строю России, а само музыкальное произведение пропагандирует терроризм и экстремистскую идеологию, утверждали в суде.

7 октября Минюст признал Oxxxymiron физлицом-иноагентом. Вместе с ним в список СМИ-иноагентов был включен писатель, автор романов «Метро» Дмитрий Глуховский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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