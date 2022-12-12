Суд в Петербурге оштрафовал Oxxxymiron на 45 000 рублей за дискредитацию армии
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил рэперу Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) штраф в размере 45 000 руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Музыкант был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии). Oxxxymiron оштрафовали за видео на странице «ВКонтакте» от 25 февраля 2022 г., которое начинается со слов: «Всем привет из Питера». Далее рэпер критикует проведение спецоперации на Украине.
6 декабря стало известно, что в отношении Oxxxymiron возбудили административное дело за песню «Ойда». Эксперты заявили, что слова в песне содержат призывы, «в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ». Кроме того, специалисты указали на «публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга» музыкантом. Песня может быть запрещена на территории РФ, а доступ к ней ограничен на стриминговых платформах.
В конце октября суд признал песню рэпера «Последний звонок» экстремистской. Распространение песни в интернете несет угрозу конституционному строю России, а само музыкальное произведение пропагандирует терроризм и экстремистскую идеологию, утверждали в суде.
7 октября Минюст признал Oxxxymiron физлицом-иноагентом. Вместе с ним в список СМИ-иноагентов был включен писатель, автор романов «Метро» Дмитрий Глуховский.