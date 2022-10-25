Суд признал песню рэпера Oxxxymiron «Последний звонок» экстремистской
Замоскворецкий суд Москвы признал песню рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron, признан иноагентом в РФ) «Последний звонок» экстремистской, передает ТАСС.
«Суд удовлетворил административный иск и. о. прокурора Москвы Савенкова С. Н. в интересах РФ к Федорову М. Я. и признал информационные материалы, то есть песню "Последний звонок" и видеоклипы, распространяемые посредством сети интернет, экстремистскими», — сказано в решении судьи.
Распространение песни в интернете несет угрозу конституционному строю России, а само музыкальное произведение пропагандирует терроризм и экстремистскую идеологию, добавили в суде. Во время судебного заседания гособвинитель попросил признать текст песни «Последний звонок» экстремистским и направить решение суда в Минюст и Роскомнадзор, чтобы песня была включена в список экстремистских материалов, а доступ к ней был ограничен.
Минюст ранее признал физлицом-иноагентом Oxxxymiron, а также СМИ-иноагентом – писателя, автора романов «Метро» Дмитрия Глуховского.
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