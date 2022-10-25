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Суд признал песню рэпера Oxxxymiron «Последний звонок» экстремистской

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы признал песню рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron, признан иноагентом в РФ) «Последний звонок» экстремистской, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил административный иск и. о. прокурора Москвы Савенкова С. Н. в интересах РФ к Федорову М. Я. и признал информационные материалы, то есть песню "Последний звонок" и видеоклипы, распространяемые посредством сети интернет, экстремистскими», — сказано в решении судьи.

Распространение песни в интернете несет угрозу конституционному строю России, а само музыкальное произведение пропагандирует терроризм и экстремистскую идеологию, добавили в суде. Во время судебного заседания гособвинитель попросил признать текст песни «Последний звонок» экстремистским и направить решение суда в Минюст и Роскомнадзор, чтобы песня была включена в список экстремистских материалов, а доступ к ней был ограничен.

Минюст ранее признал физлицом-иноагентом Oxxxymiron, а также СМИ-иноагентом – писателя, автора романов «Метро» Дмитрия Глуховского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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