Суд признал песню рэпера Oxxxymiron «Последний звонок» экстремистской

Распространение песни в интернете несет угрозу конституционному строю России, а само музыкальное произведение пропагандирует терроризм и экстремистскую идеологию, добавили в суде. Во время судебного заседания гособвинитель попросил признать текст песни «Последний звонок» экстремистским и направить решение суда в Минюст и Роскомнадзор, чтобы песня была включена в список экстремистских материалов, а доступ к ней был ограничен.