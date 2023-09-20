Минюст предложил указывать в реестре псевдонимы иноагентов

Право на псевдоним содержится в Гражданском кодексе РФ: автор может выбирать себе псевдоним (или несколько) или требовать, чтобы его статьи, песни или другие произведения использовались без указания имени автора, пояснил «Ведомостям» медиаюрист Федор Кравченко. В сфере авторского права этот институт успешно используется больше ста лет, но сегодняшняя попытка ввести это понятие в сферу административного и уголовного права неизбежно будет вызывать, по его словам, сложности и логические ловушки. Минюст мог пойти на этот шаг, чтобы осложнить для российских СМИ и сайтов цитирование тех, кто малоизвестен под своими настоящими именами, но чьи псевдонимы у всех на слуху. К примеру, признанные иноагентами рэп-исполнители Иван Алексеев и Мирон Федоров, более известные под сценическими псевдонимами Noize MC и Oxxxymiron.