Минюст предложил указывать в реестре псевдонимы иноагентов

Минюст предложил указывать в реестре псевдонимы иноагентовЭто нужно для снижения количества их упоминания без маркировки, считают эксперты
Министерство юстиции предложило указывать в реестре иноагентов псевдонимы внесенных в перечень физлиц, следует из проекта приказа, опубликованного на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Поправки вносят изменения в порядок ведения реестра иностранных агентов. В частности, предлагается дополнить п.п. «г» п. 8 порядка, в котором перечислен перечень сведений об иноагенте в реестре. Помимо персональных данных физлица Минюст намерен указывать и псевдоним иноагента, если он есть. Вместе с этим предлагается вносить в реестр и прежние ФИО или наименования юрлиц.
Статус иноагента появился в российском законодательстве в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы крупной подписью (в случае аудио и видео – длительной заставкой). Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др.
1 декабря 2022 г. в силу вступил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью. В Госдуме поясняли, что под иностранным влиянием понимается «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».
«Ведомости» направили запрос в Минюст.
Право на псевдоним содержится в Гражданском кодексе РФ: автор может выбирать себе псевдоним (или несколько) или требовать, чтобы его статьи, песни или другие произведения использовались без указания имени автора, пояснил «Ведомостям» медиаюрист Федор Кравченко. В сфере авторского права этот институт успешно используется больше ста лет, но сегодняшняя попытка ввести это понятие в сферу административного и уголовного права неизбежно будет вызывать, по его словам, сложности и логические ловушки. Минюст мог пойти на этот шаг, чтобы осложнить для российских СМИ и сайтов цитирование тех, кто малоизвестен под своими настоящими именами, но чьи псевдонимы у всех на слуху. К примеру, признанные иноагентами рэп-исполнители Иван Алексеев и Мирон Федоров, более известные под сценическими псевдонимами Noize MC и Oxxxymiron.
«Псевдонимы нигде не регистрируются: люди могут публиковать каждый новый свой материал под новым псевдонимом, совместно использовать один псевдоним для нескольких человек, меняться псевдонимами. Идея их внесения в государственный реестр кажется абсурдной», – считает Кравченко. Он добавил, что псевдоним нельзя оштрафовать, заставить сдавать отчетность, посадить за неоднократные нарушения законодательства об иноагентах.
«Кажется, авторы проекта приказа это понимают и не предлагают включать в реестр тех, чьи подлинные имена им неизвестны», – заключил эксперт.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что предложенные поправки необходимы для более прозрачного выявление принадлежности конкретного лица к статусу иноагента. По его словам, медиа не всегда проверяют информацию, о ком делают ту или иную публикацию, также не всегда есть понимание, что псевдоним является неотъемлемой частью образа конкретного человека.
«Указание псевдонимов иноагенов в соответствующем реестре даст более четкое представление об их деятельности и форме самопрезентации, и как следствие сократит количество случаев их безмаркировочного упоминания», – подчеркнул он, добавив, что вычислить обладателя псевдонима можно с помощью запроса в Минюст.
Можно предположить, что указанные поправки направлены на то, чтобы не допустить обход приказа с помощью публикаций от имени, отличного от того, которое внесено в реестр, добавила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова.