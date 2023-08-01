Суд оштрафовал Oxxxymiron за пост без маркировки иноагента

В декабре 2022 г. стало известно, что в отношении исполнителя возбудили административное дело за песню «Ойда», клип на которую был опубликован в соцсетях. Эксперты заявили, что слова в песне содержат призывы, «в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ». В июне суд запретил распространение этой песни на территории России.