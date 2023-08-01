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Суд оштрафовал Oxxxymiron за пост без маркировки иноагента

Ведомости

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) на 40 000 руб. за публикацию поста в соцсети «ВКонтакте» без маркировки о деятельности иностранного агента. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Музыканта привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (распространение материалов без маркировки иноагента). Максимальный штраф для граждан по статье составляет 50 000 руб.

Речь идет о посте, который Oxxxymiron опубликовал 31 декабря 2022 г. в 20:42. В суде пояснили, что такие действия нарушили «права и свободы людей на получение полной и достоверной информации».

Минюст признал Oxxxymiron иноагентом в октябре 2022 г. Ранее суд неоднократно привлекал рэпера к административной ответственности по ряду статей. В декабре прошлого года музыканта оштрафовали на 45 000 руб. за дискредитацию российской армии. В январе 2023 г. Oxxxymiron обязали выплатить штраф в размере 70 000 руб. за призывы к сепаратизму.

В декабре 2022 г. стало известно, что в отношении исполнителя возбудили административное дело за песню «Ойда», клип на которую был опубликован в соцсетях. Эксперты заявили, что слова в песне содержат призывы, «в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ». В июне суд запретил распространение этой песни на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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