Суд запретил распространение песни Oxxxymiron «Ойда»

Прокуратура подала иск к ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс», ООО «Звук» и исполнителю в конце 2022 г. Ведомство требовало признать информацию, расположенную по 10 конкретным ссылкам, запрещенной к распространению в России, а также обязать площадки ограничить доступ к песни Oxxxymiron. Со ссылкой на экспертов прокуратура заявляла, что песня содержит «публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга».