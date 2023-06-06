Суд запретил распространение песни Oxxxymiron «Ойда»
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требование прокуратуры и признал запрещенной к распространению на территории России песню рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) «Ойда». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Из заключения эксперта следовало, что в материалах выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ», – уточнили в суде.
Прокуратура подала иск к ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс», ООО «Звук» и исполнителю в конце 2022 г. Ведомство требовало признать информацию, расположенную по 10 конкретным ссылкам, запрещенной к распространению в России, а также обязать площадки ограничить доступ к песни Oxxxymiron. Со ссылкой на экспертов прокуратура заявляла, что песня содержит «публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга».
12 декабря 2022 г. суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера на 45 000 руб. за дискредитацию российской армии. Поводом стало видео на странице его сообщества во «ВКонтакте», в котором музыкант раскритиковал проведение спецоперации на Украине. В январе суд оштрафовал Oxxxymiron на 70 000 руб. за призывы к сепаратизму.