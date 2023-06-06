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Суд запретил распространение песни Oxxxymiron «Ойда»

Ведомости

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требование прокуратуры и признал запрещенной к распространению на территории России песню рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) «Ойда». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Из заключения эксперта следовало, что в материалах выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ», – уточнили в суде.

Прокуратура подала иск к ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс», ООО «Звук» и исполнителю в конце 2022 г. Ведомство требовало признать информацию, расположенную по 10 конкретным ссылкам, запрещенной к распространению в России, а также обязать площадки ограничить доступ к песни Oxxxymiron. Со ссылкой на экспертов прокуратура заявляла, что песня содержит «публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга».

12 декабря 2022 г. суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера на 45 000 руб. за дискредитацию российской армии. Поводом стало видео на странице его сообщества во «ВКонтакте», в котором музыкант раскритиковал проведение спецоперации на Украине. В январе суд оштрафовал Oxxxymiron на 70 000 руб. за призывы к сепаратизму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных