Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron за призывы к сепаратизму
Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом) за призывы к сепаратизму, передает пресс-служба прокуратуры города.
«Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, суд привлек виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 000 руб.», — говорится в сообщении.
6 декабря 2022 г. стало известно, что в отношении исполнителя возбудили административное дело за песню «Ойда», клип на которую был опубликован в соцсетях музыканта. Эксперты заявили, что слова в песне содержат призывы, «в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ». Кроме того, специалисты указали на «публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга» музыкантом. Песня может быть запрещена на территории РФ, а доступ к ней ограничен на стриминговых платформах.
12 декабря суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера на 45 000 руб. за дискредитацию российской армии. Поводом стало видео на странице его сообщества во «ВКонтакте», в котором музыкант раскритиковал проведение спецоперации на Украине.