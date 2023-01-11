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Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron за призывы к сепаратизму

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Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом) за призывы к сепаратизму, передает пресс-служба прокуратуры города.

«Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, суд привлек виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 000 руб.», — говорится в сообщении.

6 декабря 2022 г. стало известно, что в отношении исполнителя возбудили административное дело за песню «Ойда», клип на которую был опубликован в соцсетях музыканта. Эксперты заявили, что слова в песне содержат призывы, «в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ». Кроме того, специалисты указали на «публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга» музыкантом. Песня может быть запрещена на территории РФ, а доступ к ней ограничен на стриминговых платформах.

12 декабря суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера на 45 000 руб. за дискредитацию российской армии. Поводом стало видео на странице его сообщества во «ВКонтакте», в котором музыкант раскритиковал проведение спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных