Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron за призывы к сепаратизму

6 декабря 2022 г. стало известно, что в отношении исполнителя возбудили административное дело за песню «Ойда», клип на которую был опубликован в соцсетях музыканта. Эксперты заявили, что слова в песне содержат призывы, «в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ». Кроме того, специалисты указали на «публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга» музыкантом. Песня может быть запрещена на территории РФ, а доступ к ней ограничен на стриминговых платформах.