В дагестанской больнице умер больной раком мальчик, прилетевший из Китая

3 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в ходе визита в Китай президент России Владимир Путин предоставил самолет из президентской летной группы для транспортировки в Россию больного раком мальчика. Он рассказал, что мама ребенка привезла его в Китай для прохождения лечения. По словам Пескова, оно не помогало и китайские врачи направили мальчика обратно в Россию.