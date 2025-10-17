В дагестанской больнице умер больной раком мальчик, прилетевший из Китая
В дагестанской больнице скончался больной раком мальчик, которому власти помогли приехать из Китая в Россию для прохождения лечения. Об этом ТАСС сообщил глава регионального минздрава Ярослав Глазов.
Он уточнил, что мальчика перевезли в Дагестан по просьбе родителей. В 11:00 мск 17 октября ребенок скончался в паллиативном отделении детской городской больницы в Махачкале.
3 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в ходе визита в Китай президент России Владимир Путин предоставил самолет из президентской летной группы для транспортировки в Россию больного раком мальчика. Он рассказал, что мама ребенка привезла его в Китай для прохождения лечения. По словам Пескова, оно не помогало и китайские врачи направили мальчика обратно в Россию.
Транспортировка тяжелобольного человека вызывает некоторые сложности – необходимы медоборудование, помощь и сопровождение врачей. За помощью в этом вопросе мама мальчика обратилась в посольство РФ в Китае, как раз незадолго до того, как страну должен был посетить Путин. Посол, в свою очередь, доложил о ситуации президенту. Тогда глава государства дал соответствующее поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко.