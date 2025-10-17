Британский регулятор назвал фильм о событиях в Газе «вводящим в заблуждение»

Боевые действия в секторе Газа начались в октябре 2023 г., когда боевики «Хамаса» атаковали южные районы Израиля. В результате в Израиле погибли более 1200 человек, свыше 200 были похищены и вывезены в анклав. Израиль начал ответную военную операцию, при которой погибли более 60 000 человек.