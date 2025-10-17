Газета
Главная / Общество /

Британский регулятор назвал фильм о событиях в Газе «вводящим в заблуждение»

Рассказчиком фильма BBC выступил сын чиновника «Хамаса»
Ведомости

Документальный фильм BBC «Газа: как выжить в зоне боевых действий» нарушает правила вещания в Великобритании, «существенно вводя в заблуждение» зрителей. Это установило британское агентство Ofcom, регулирующее работу телевидения и радио, передает Variety.

Ofcom установило, что 13-летний палестинец Абдулла, выступающий рассказчиком в фильме, является сыном занимавшего пост заместителя министра сельского хозяйства в палестинской радикальной группировке «Хамас» Аймана Альязури.

«Это означало, что у аудитории не было критически важной информации, которая могла бы иметь большое значение для их оценки рассказчика и предоставленной им информации», – говорится в заявлении.

«Хамас» заявляет о готовности добровольно разоружиться

Политика / Международные новости

Согласно предписанию агентства, BBC должна транслировать заявление о выводах Ofcom на канале BBC Two. Дата, когда проведут трансляцию сообщения, будет определена позже. BBC согласилась с решением регулятора.

Боевые действия в секторе Газа начались в октябре 2023 г., когда боевики «Хамаса» атаковали южные районы Израиля. В результате в Израиле погибли более 1200 человек, свыше 200 были похищены и вывезены в анклав. Израиль начал ответную военную операцию, при которой погибли более 60 000 человек.

13 октября 2025 г. лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе. Президент США Дональд Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке». Соглашение предусматривает возвращение израильских заложников и освобождение палестинских заключенных.

