Общество

В Стерлитамаке при взрыве на заводе погибли три человека

Ведомости

Три человека погибли в результате взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

Всего пострадали девять человек. Четверо из них после оказания помощи были отпущены домой, пятеро остаются в больнице.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Прокуратура республики проводит проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на предприятии.

Взрыв произошел в одном из цехов ФКП «Авангард» в Стерлитамаке вечером 17 октября. Причины взрыва официально не известны.

