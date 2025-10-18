В Стерлитамаке при взрыве на заводе погибли три человека
Три человека погибли в результате взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.
Всего пострадали девять человек. Четверо из них после оказания помощи были отпущены домой, пятеро остаются в больнице.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Прокуратура республики проводит проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на предприятии.
Взрыв произошел в одном из цехов ФКП «Авангард» в Стерлитамаке вечером 17 октября. Причины взрыва официально не известны.