Хабиров: взрыв на заводе в Стерлитамаке не связан с атакой БПЛА

Хабиров: взрыв на заводе в Стерлитамаке не связан с атакой БПЛАВ результате инцидента погибли три человека
Взрыв на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке, в результате которого погибли три женщины, произошел не из-за атаки беспилотника, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Что касается предприятия, то пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», – написал он в своем Telegram-канале.
Хабиров напомнил, что в результате происшествия погибли три человека – все женщины. Предприятие окажет семьям погибших меры поддержки. Еще пять человек пострадали, принято решение перевезти их в Уфу.
Стерлитамакский «Авангард» – предприятие с особыми условиями труда, оно «имеет дело со взрывчатыми веществами», добавил глава республики. По данным властей, при взрыве одно из зданий было разрушено.
Взрыв произошел в одном из цехов завода в Стерлитамаке вечером 17 октября. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Прокуратура республики проводит проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на предприятии.