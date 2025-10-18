Мошенники научились красть деньги через поддельные ссылки на получение льгот
Злоумышленники крадут деньги и получают доступ к «Госуслугам» через поддельные объявления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В полиции пояснили, что ссылка, по которой переходят граждане, ведет на фишинговый сайт. На нем людям предлагают ввести данные от сервиса «Госуслуги», чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты и льготы.
«Если ввести данные, мошенники получат доступ к "Госуслугам" и ко всем данным, что в них находятся», – рассказали в пресс-центре.
12 октября в МВД предупредили о шпионской программе ClayRat, распространяемой через фальшивые каналы в Telegram и фишинговые сайты. Программа маскируется под WhatsApp, Google Photos, TikTok и YouTube и предлагает установить приложение. После запуска оно получает доступ к SMS, истории звонков, уведомлениям, системным данным и даже камерам устройства.
До этого правоохранители о схеме с фейковыми уведомлениями о якобы взломе электронной почты. Мошенники отправляют сообщения с правдоподобных адресов с припиской «mail», но подвох можно обнаружить, посмотрев адрес. При переходе по ссылке открывается фишинговая форма для смены пароля. После ее заполнения данные для авторизации окажутся у злоумышленников.