Главная / Общество /

Мошенники научились красть деньги через поддельные ссылки на получение льгот

Ведомости

Злоумышленники крадут деньги и получают доступ к «Госуслугам» через поддельные объявления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В полиции пояснили, что ссылка, по которой переходят граждане, ведет на фишинговый сайт. На нем людям предлагают ввести данные от сервиса «Госуслуги», чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты и льготы. 

«Если ввести данные, мошенники получат доступ к "Госуслугам" и ко всем данным, что в них находятся», – рассказали в пресс-центре.

12 октября в МВД предупредили о шпионской программе ClayRat, распространяемой через фальшивые каналы в Telegram и фишинговые сайты. Программа маскируется под WhatsApp, Google Photos, TikTok и YouTube и предлагает установить приложение. После запуска оно получает доступ к SMS, истории звонков, уведомлениям, системным данным и даже камерам устройства.

До этого правоохранители о схеме с фейковыми уведомлениями о якобы взломе электронной почты. Мошенники отправляют сообщения с правдоподобных адресов с припиской «mail», но подвох можно обнаружить, посмотрев адрес. При переходе по ссылке открывается фишинговая форма для смены пароля. После ее заполнения данные для авторизации окажутся у злоумышленников.

