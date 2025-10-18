Сеул вернул из Камбоджи и сразу арестовал десятки подозреваемых в мошенничестве
В Южную Корею вернулись 64 гражданина, которые были задержаны в Камбодже по подозрению в интернет-мошенничестве, большинство из них арестовали сразу после посадки самолета, сообщает Yonhap.
По данным полиции, многим из вернувшихся на родину граждан будет предъявлено уголовное обвинение в качестве подозреваемых. Выяснилось ,что корейские граждане были замешаны в онлайн-мошенничестве, организованном местными преступными организациями. Один из студентов, которого преступная группировка заманила на работу в Камбодже, в августе погиб в результате пыток, пишет агентство.
После этого случая в Камбоджу была направлена группа реагирования правительства Южной Кореи, а через несколько дней последовала массовая репатриация.
«Граждане Южной Кореи были арестованы сразу после посадки в самолет и должны были быть доставлены в полицейские участки по всей стране для расследования их предполагаемой причастности к преступной деятельности», – говорится в публикации.
В МИДе республики пообещали, что правительство будет работать над созданием «эффективной системы для искоренения онлайн-мошенничества в Камбодже, направленного против южнокорейцев». Глава национального управления расследований и член оперативной группы Пак Сон Чжу также сообщил журналистам, что власти Камбоджи согласились оперативно уведомлять Сеул о любых арестах граждан Кореи в рамках борьбы с онлайн-мошенничеством.