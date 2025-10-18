Газета
Главная / Общество /

Пауэрбанк загорелся на борту Air China

Ведомости

Пассажирский самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку после возгорания пауэрбанка в салоне. Об этом пишет The Chosun Daily.

Самолет следовал из Ханчжоу в Инчхон. Возгорание произошло в отсеке для ручной клади. На опубликованных видео видно, как пламя распространяется от сумки к сумке. Одновременно с этим по салону распространяется дым. Как рассказали очевидцы, возгорание произошло после взрыва пауэрбанка.

Воздушное судно совершило аварийную посадку в международном аэропорту Шанхая утром 18 октября. Пострадавших нет.

В декабре 2022 г. похожий случай произошел на борту самолета российских «Уральских авиалиний». Тогда у одного из пассажиров загорелось зарядное устройство, из-за чего пассажиры борта были эвакуированы.

Уточнялось, что при рулении самолета у одного из пассажиров произошел «тепловой разгон» пауэрбанка, экипаж отреагировал оперативно и огонь был локализован «за считанные секунды».

