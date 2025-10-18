Пауэрбанк загорелся на борту Air China

Самолет следовал из Ханчжоу в Инчхон. Возгорание произошло в отсеке для ручной клади. На опубликованных видео видно, как пламя распространяется от сумки к сумке. Одновременно с этим по салону распространяется дым. Как рассказали очевидцы, возгорание произошло после взрыва пауэрбанка.