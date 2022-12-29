«Уральские авиалинии» эвакуировали пассажиров самолета после возгорания пауэрбанка
У одного из пассажиров самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» загорелось устройство Powerbank, из-за чего пассажиры борта были эвакуированы, передает пресс-служба авиаперевозчика.
Речь идет о рейсе U6 167 по маршруту «Домодедово» - Калининград. После возгорания устройства огонь был локализован «за считанные секунды», добавили в компании.
«Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства Powerbank. Случилось возгорание. Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, начато расследование.
«Уральские авиалинии» ранее отменили запланированную программу чартерных полетов в Египет. Авиакомпания планировала выполнять рейсы по этому направлению по заказу туроператора Fun & Sun.