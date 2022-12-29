«Уральские авиалинии» эвакуировали пассажиров самолета после возгорания пауэрбанка

«Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства Powerbank. Случилось возгорание. Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы», — говорится в сообщении.