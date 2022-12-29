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«Уральские авиалинии» эвакуировали пассажиров самолета после возгорания пауэрбанка

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У одного из пассажиров самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» загорелось устройство Powerbank, из-за чего пассажиры борта были эвакуированы, передает пресс-служба авиаперевозчика.

Речь идет о рейсе U6 167 по маршруту «Домодедово» - Калининград. После возгорания устройства огонь был локализован «за считанные секунды», добавили в компании.

«Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства Powerbank. Случилось возгорание. Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, начато расследование.

«Уральские авиалинии» ранее отменили запланированную программу чартерных полетов в Египет. Авиакомпания планировала выполнять рейсы по этому направлению по заказу туроператора Fun & Sun.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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