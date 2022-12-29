S7 сообщила о временном ограничении полетов в Саратовской области 29 декабря
29 декабря временно было закрыто воздушное пространство над Саратовом. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе авиакомпании S7.
«Рейс Новосибирск — Саратов по причине временного закрытия воздушного пространства вынужденно сел в Самаре», — рассказали в авиакомпании.
В S7 уточнили, что после открытия воздушного пространства самолет вылетел из Самары в Саратов.
В пресс-службе саратовского аэропорта «Гагарин» подтвердили временное ограничение полетов в регионе 29 декабря, передает «Интерфакс». Отмечается, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Директор аэропорта Пензы Юрий Осколков сообщил, что воздушное пространство было закрыто и в зоне пензенского авиапредприятия.
Ранее сегодня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о работе системы ПВО рядом с Энгельсом. Позже он уточнил, что ПВО сбила в Энгельсском районе беспилотник. По его словам, обломки беспилотника повредили забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов было выбито окно на балконе. Бусаргин подчеркнул, что в результате попытки атаковать район пострадавших нет.
Губернатор опроверг сообщения об эвакуации жителей из Энгельса, позже он заявил, что информация об эвакуации детских садов также не соответствует действительности.
Происшествие 29 декабря стало уже третьей попыткой украинских военных атаковать территорию Саратовской области при помощи беспилотников. 5 декабря ВСУ атаковали саратовский аэродром «Энгельс» и рязанский «Дягилево». В Минобороны РФ заявили, что беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получила обшивка корпуса двух самолетов.
26 декабря российская система ПВО вновь сбила украинский беспилотник на подлете к аэродрому «Энгельс». Минобороны РФ сообщило о гибели трех российских военных из-за падения обломков БПЛА. Авиатехника не пострадала.