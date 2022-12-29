S7 сообщила о временном ограничении полетов в Саратовской области 29 декабря

Ранее сегодня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о работе системы ПВО рядом с Энгельсом. Позже он уточнил, что ПВО сбила в Энгельсском районе беспилотник. По его словам, обломки беспилотника повредили забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов было выбито окно на балконе. Бусаргин подчеркнул, что в результате попытки атаковать район пострадавших нет.