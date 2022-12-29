В Энгельсе сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала рядом с Энгельсом в Саратовской области, был сбит неопознанный объект, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — сказано в сообщении.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на очевидцев о взрывах в районе военного аэродрома и воздушной тревоге в городе. Позже в пресс-службе губернатора рассказали, что оперативные службы приступили к проверке информации о работе системы ПВО.
Бусаргин вновь подчеркнул, что жизни населения ничто не угрожает. Необходимости в эвакуации нет, заключил он.
Позже глава региона уточнил, что система ПВО сбила в в Энгельсском районе беспилотник. По его словам, обломки беспилотника повредили забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов было выбито окно на балконе. Бусаргин подчеркнул, что в результате попытки атаковать район пострадавших нет.
Губернатор Саратовской области также опроверг сообщения об эвакуации детских садов. По его словам, дошкольные учреждения работают в штатном режиме.
26 декабря при падении обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области погибли трое российских военнослужащих. При этом авиатехника не пострадала.