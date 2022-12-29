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В Энгельсе сработала система ПВО

Ведомости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала рядом с Энгельсом в Саратовской области, был сбит неопознанный объект, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на очевидцев о взрывах в районе военного аэродрома и воздушной тревоге в городе. Позже в пресс-службе губернатора рассказали, что оперативные службы приступили к проверке информации о работе системы ПВО.

Бусаргин вновь подчеркнул, что жизни населения ничто не угрожает. Необходимости в эвакуации нет, заключил он.

Позже глава региона уточнил, что система ПВО сбила в в Энгельсском районе беспилотник. По его словам, обломки беспилотника повредили забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов было выбито окно на балконе. Бусаргин подчеркнул, что в результате попытки атаковать район пострадавших нет.  

Губернатор Саратовской области также опроверг сообщения об эвакуации детских садов. По его словам, дошкольные учреждения работают в штатном режиме.

26 декабря при падении обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области погибли трое российских военнослужащих. При этом авиатехника не пострадала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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