Три человека погибли на военном аэродроме в Саратовской области
Три российских военнослужащих погибли при падении обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«26 декабря около 01:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — сказано в сообщении (цит. по «Интерфаксу»).
В Минобороны уточнили, что в результате произошедшего авиатехника повреждений не получила.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации Энгельса, подчеркнув, что жизни населения ничто не угрожает. В результате произошедшего объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, уточнил он.