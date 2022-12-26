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Три человека погибли на военном аэродроме в Саратовской области

Ведомости

Три российских военнослужащих погибли при падении обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«26 декабря около 01:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — сказано в сообщении (цит. по «Интерфаксу»).

В Минобороны уточнили, что в результате произошедшего авиатехника повреждений не получила.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации Энгельса, подчеркнув, что жизни населения ничто не угрожает. В результате произошедшего объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных