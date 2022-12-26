Три человека погибли на военном аэродроме в Саратовской области

«26 декабря около 01:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — сказано в сообщении (цит. по «Интерфаксу»).