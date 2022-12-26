В Саратовской области сообщили о проверке информации о ЧП на военном объекте
Силовые структуры проверяют информацию о ЧП на военном объекте в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. <...> Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — сказано в сообщении.
Бусаргин подчеркнул, что в жилых кварталах Энгельса никаких ЧП не произошло, угрозы для жизни нет. «Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», — уточнил он.
Ранее Telegram-канал Baza написал о работе системы воздушной тревоги в районе аэродрома в Энгельсе. По словам местных жителей, был слышен взрыв. В результате произошедшего три человека погибли, еще четверо госпитализированы, написал Telegram-канал.