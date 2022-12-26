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В Саратовской области сообщили о проверке информации о ЧП на военном объекте

Ведомости

Силовые структуры проверяют информацию о ЧП на военном объекте в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. <...> Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — сказано в сообщении. 

Бусаргин подчеркнул, что в жилых кварталах Энгельса никаких ЧП не произошло, угрозы для жизни нет. «Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», — уточнил он.

Ранее Telegram-канал Baza написал о работе системы воздушной тревоги в районе аэродрома в Энгельсе. По словам местных жителей, был слышен взрыв. В результате произошедшего три человека погибли, еще четверо госпитализированы, написал Telegram-канал.

Ранее по теме: ЧП на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Что о них известно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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