ЧП на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Что о них известно

Первый зампред думы Саратовской области единоросс Алексей Антонов говорит, что паники в регионе нет. «Смотрю только по соцсетям, что где-то какой-то взрыв был. Я живу в районе Шумейки (Энгельсский район. – «Ведомости») и в это время ничего не почувствовал. Ко мне как депутату пока никто не обращается», – отмечает он. «То, что дают в соцсетях, – по-моему, видео с камеры ЖК «Ямайка», [ЧП] где-то там вдалеке. Было ли это именно там, где находится аэродром, – со стопроцентной вероятностью никто не скажет», – заявил Антонов «Ведомостям».