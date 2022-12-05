ЧП на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Что о них известно

ЧП на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Что о них известноО происшествиях доложено президенту, в случившемся разбираются компетентные органы
В Кремле знают о ЧП на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях, произошедших 5 декабря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, доклад об этом от «соответствующих служб» Владимир Путин получил. «[Более] точной информацией не располагаю. Видел только сообщения СМИ. Опять же, рекомендую обратиться в Министерство обороны», – уточнил Песков.
«Ведомости» направили запрос в Министерство обороны.
О происшествии на авиабазе Дягилево на западной окраине Рязани ранним утром 5 декабря стало известно из сообщений очевидцев в социальных сетях. В экстренных службах сообщили ТАСС, что взрыв произошел на стоянке авиационной техники.
В Дягилево дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, размещается 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава, пилотов дальней авиации. Там же располагается, согласно данным из открытых источников, 360-й Авиационный ремонтный завод. В группе «Дягилево» во «ВКонтакте» местные жители писали о проезжающих машинах экстренных служб. Позже о ЧП написали «Комсомольская правда: Рязань» и «МК: Рязань».
В приемном отделении Рязанской областной больницы ТАСС подтвердили госпитализацию пятерых пострадавших после взрыва. При этом источники «РИА Новости» утверждают, что в результате возгорания и взрыва бензовоза получил повреждения самолет, пострадали девять человек.
Другой инцидент, предположительно, произошел на объекте рядом с городом Энгельсом Саратовской области. Telegram-канал Baza сообщил, что он якобы затронул взлетно-посадочную полосу местной авиабазы. Телеканал «Саратов 24» в свою очередь привел слова очевидцев о громком звуке, похожем на взрыв, и вспышке, которую некоторые из них успели увидеть.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале заявил, что информация о ЧП проверяется. «Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», – написал он.
Аэродром Энгельс находится вблизи одноименного города Саратовской области. На базе, по открытым данным военного ведомства, базируются сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160. Также на базе дислоцируются стратегические турбовинтовые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95.
С практической точки зрения этот инцидент в любом случае не имеет значения, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Стефанович считает, что уязвимость больших самолетов на земле в местах базирования – общее место.
Глава региона подчеркнул, что в жилых кварталах города чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Саратовские СМИ сообщают, что местный аэропорт «Гагарин» продолжает работать в штатном режиме.
Никаких разрушений не было, заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков («Единая Россия»). Никто из жителей, отметил он, также не пострадал: «В том, что видели вспышку на авиабазе, разбирается военная прокуратура, следствие идет. Никто не видел и никто пока еще не знает, что там было. Нового пока нет ничего». «Жители Энгельса, да, слышали хлопок. Никто не предполагал, наверное, что рядом с военным объектом не стоит строить дома и парк отдыха. Это единственное, что могу сказать», – сообщил глава фракции КПРФ в Саратовской облдуме Александр Андидалов.
Первый зампред думы Саратовской области единоросс Алексей Антонов говорит, что паники в регионе нет. «Смотрю только по соцсетям, что где-то какой-то взрыв был. Я живу в районе Шумейки (Энгельсский район. – «Ведомости») и в это время ничего не почувствовал. Ко мне как депутату пока никто не обращается», – отмечает он. «То, что дают в соцсетях, – по-моему, видео с камеры ЖК «Ямайка», [ЧП] где-то там вдалеке. Было ли это именно там, где находится аэродром, – со стопроцентной вероятностью никто не скажет», – заявил Антонов «Ведомостям».