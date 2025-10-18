Reuters: на борту танкера у берегов Йемена произошел взрыв
На борту танкера под флагом Камеруна произошел взрыв, в момент инцидента судно находилось недалеко от Йемена, сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию в сфере морской безопасности Ambrey.
Судно следовало из оманского порта Сохар в Джибути, а взрыв произошел в 60 морских милях к югу от йеменского города Ахвар. После этого танкер подал сигнал бедствия, сообщили в компании. Причина взрыва неизвестна. Ambrey узнала из радиопереговоров, что экипаж собирался покинуть судно. Ведется поисково-спасательная операция.
Танкер, по всей видимости, не связан с целями йеменских хуситов, добавили в компании.
Агентство морских торговых операций Великобритании (UKMTO) также сообщило об инциденте в 116 морских милях от йеменского порта Аден, в ходе которого судно было поражено неизвестным снарядом. Начался пожар, власти ведут расследование, передает Reuters со ссылкой на UKMTO.
Хуситы (движение «Ансар Аллах») атаковали связанные с США и Израилем суда в Красном море с октября 2023 г. Операции проводились в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». В октябре ТАСС писало, что лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить удары по израильской территории и нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Сообщалось, что это решение будет действовать, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа.