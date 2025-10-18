Reuters: на борту танкера у берегов Йемена произошел взрыв

Хуситы (движение «Ансар Аллах») атаковали связанные с США и Израилем суда в Красном море с октября 2023 г. Операции проводились в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». В октябре ТАСС писало, что лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить удары по израильской территории и нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Сообщалось, что это решение будет действовать, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа.