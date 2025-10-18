На Земле началась третья за октябрь магнитная буря

По данным лаборатории, событие происходит на фоне сохраняющейся высокой вспышечной активности Солнца, и воздействие дыры становится основным фактором космической погоды на ближайшие двое суток. Сильной реакции магнитного поля Земли не ожидается, но выход на бури слабого уровня «почти неизбежен». Позднее в ИКИ РАН подтвердили, что магнитная буря началась. До этого в текущем месяце произошло уже два таких события: с 1 по 3 октября и 12 октября.