На Земле началась третья за октябрь магнитная буря
На Земле началась магнитная буря, которая в октябре уже стала третьей по счету, геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня 20 октября, говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Там рассказали, что 18 октября на планете наблюдается усиление солнечного ветра – Земля входит в поток плазмы из корональной дыры.
По данным лаборатории, событие происходит на фоне сохраняющейся высокой вспышечной активности Солнца, и воздействие дыры становится основным фактором космической погоды на ближайшие двое суток. Сильной реакции магнитного поля Земли не ожидается, но выход на бури слабого уровня «почти неизбежен». Позднее в ИКИ РАН подтвердили, что магнитная буря началась. До этого в текущем месяце произошло уже два таких события: с 1 по 3 октября и 12 октября.
Ожидается, что геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня 20 октября, после чего примерно на неделю наступит затишье, говорится в сообщении.
30 сентября на Земле наблюдалась самая сильная магнитная буря за последние три месяца, сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По словам ученого, буря такого уровня последний раз фиксировалась 1 июня. Кроме того, в ночь на 15 сентября наблюдалась буря мощностью G3. Она была вызван влиянием крупной корональной дыры.