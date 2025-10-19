Газета
МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах через фишинг

Злоумышленники похищают учетные записи в мессенджерах с помощью поддельных объявлений. Мошенники размещают листовки с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Эти сайты имитируют официальные страницы мессенджеров и запрашивают подтверждение номера телефона. При вводе кода подтверждения злоумышленники получают полный доступ к аккаунту жертвы.

После взлома преступники ищут в переписках пароли от социальных сетей, данные онлайн-банков, личные фотографии и изображения документов. Вся эта информация затем используется в преступных целях.

16 октября сообщалось, что число мошеннических атак на россиян выросло на 30%. В среднем на одного человека приходится около 25 звонков от злоумышленников. При этом, по данным аналитиков, мошенники стали чаще атаковать жителей городов с населением менее 500 000 человек, хотя крупные города по-прежнему остаются их основной целью.

