Роспатент объяснил отказ певцу Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»
Отказ певцу Shaman (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака «Я русский» связан с тем, что это выражение общеупотребимое и несет общеизвестное семантическое значение. Об этом «РИА Новости» заявил глава Роспатента Юрий Зубов.
«Причина – несоответствие требованиям государственной регистрации. Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается как словесных, так и иных типов знаков», – сказал глава ведомства.
Shaman подал документы на регистрацию товарных знаков «Я русский» в октябре 2024 г. – он хотел использовать название своей песни для выпуска алкогольной продукции, парфюмерии и косметики. В марте 2025 г. Роспатент предоставил артисту шесть месяцев для подачи пояснений, однако итогом стала выдача отказа.
Сам Дронов 5 марта объяснял, что инициировал процесс ради защиты названия хита от предпринимателей и недоброжелателей, которые могли использовать его в коммерческих целях. Он говорил, что отказ в регистрации «гарантирует, что название не достанется никому».